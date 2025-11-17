Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Momento di terrore per il Chieti di ritorno da trasferta: agguato al bus teatino. Indagini in corso

Momento di terrore per il Chieti di ritorno da trasferta: agguato al bus teatino. Indagini in corso
Claudia Marrone
Oggi alle 17:19Serie D
Claudia Marrone

In campo ieri la Serie D, con il Chieti che ha affrontato la Recanatese in un match che ha visto i giallorossi battere l'avversario per 2-0, in occasione del match della 12ª giornata del Girone F di categoria.

Una sconfitta che non è andata giù a degli pseudo tifosi che hanno fatto sì che quel pomeriggio divenisse un incubo per la formazione teatina. Come infatti si legge anche sull'edizione on line del quotidiano abruzzese Il Centro, al pullman della formazione neroverde, di ritorno da Recanati, è stato teso un agguato da una ventina di persone, che, nell'oscurità di una via secondaria, hanno cercato di bloccare il mezzo, che si trovava a circa un chilometro dal casello di Loreto della A14. Contro il bus è partita una vera e propria sassaiola, tanto che è stato sfondato anche un finestrino. Nel panico generale, lucido e freddo l'autista, che, come ha raccontato un giocatore, "ha allargato la traiettoria, schiacciando sull'acceleratore e superando il blocco": il peggio è stato evitato, e non ci sono stati feriti. Neppure quando i giocatori sono arrivati allo stadio, dove era già stato predisposto un servizio di sicurezza.
Ovviamente, però, sono in corso delle indagini che dovranno chiarire il tutto.

Riportiamo anche la nota diffusa dal club pochi istanti fa:

"Il Chieti F.C.1922, in deroga al vigente silenzio stampa, ritiene doveroso intervenire per condannare con fermezza quanto subito dai nostri giocatori e dirigenti a bordo dell’autobus di rientro dalla gara disputata a Recanati.
Comportamenti di questo tipo non rappresentano in alcun modo i valori del nostro Club né quelli della nostra tifoseria, da sempre esempio di passione e correttezza.
Confidiamo che simili episodi non si ripetano e ribadiamo il nostro impegno per garantire sicurezza e rispetto attorno alla squadra".

Articoli correlati
Caos in casa Chieti, i giocatori: "Da luglio a oggi pagata una sola mensilità. Situazione... Caos in casa Chieti, i giocatori: "Da luglio a oggi pagata una sola mensilità. Situazione difficile"
Matteo Ardemagni riparte dall'Eccellenza. Ha firmato l'accordo con il Pavia Matteo Ardemagni riparte dall'Eccellenza. Ha firmato l'accordo con il Pavia
Pavia, parte il conto alla rovescia. Alle ore 10:00 è atteso l'annuncio dell'arrivo... Pavia, parte il conto alla rovescia. Alle ore 10:00 è atteso l'annuncio dell'arrivo di Ardemagni
Altre notizie Serie D
Momento di terrore per il Chieti di ritorno da trasferta: agguato al bus teatino.... Momento di terrore per il Chieti di ritorno da trasferta: agguato al bus teatino. Indagini in corso
Il Città di Fasano sogna in grande: nel mirino c'è Falco. Ma anche Falzerano del... Il Città di Fasano sogna in grande: nel mirino c'è Falco. Ma anche Falzerano del Monopoli
Uno, due, tre...quattro! Lo strano caso dei portieri del Siena e l'esordio di Palazzi... Uno, due, tre...quattro! Lo strano caso dei portieri del Siena e l'esordio di Palazzi in D
Ternana, Liverani per ora rimane in panchina dopo il confronto con il club Ternana, Liverani per ora rimane in panchina dopo il confronto con il club
Reggina, è scontro con l'agente di Blondett per il futuro del calciatore: la nota... Reggina, è scontro con l'agente di Blondett per il futuro del calciatore: la nota del club
Caos in casa Chieti, i giocatori: "Da luglio a oggi pagata una sola mensilità. Situazione... Caos in casa Chieti, i giocatori: "Da luglio a oggi pagata una sola mensilità. Situazione difficile"
Conegliano, arriva un rinforzo dalla Serie C: è il difensore Chiesa del Bra UfficialeConegliano, arriva un rinforzo dalla Serie C: è il difensore Chiesa del Bra
Si rompe il silenzio in casa Reggina. Praticò: "La rosa può e deve ambire alla Serie... Si rompe il silenzio in casa Reggina. Praticò: "La rosa può e deve ambire alla Serie C"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni L’Italia sprofonda ancora: il calcio azzurro allo sbando. Gattuso chiede scusa. Mondiale ad alto rischio, giovedì le avversarie degli spareggi. Napoli, oggi torna Conte: ma resta?
Le più lette
1 Italia ai play-off e in prima fascia. Le combinazioni aggiornate dopo le partite di ieri
2 L’Italia sprofonda ancora: il calcio azzurro allo sbando. Gattuso chiede scusa. Mondiale ad alto rischio, giovedì le avversarie degli spareggi. Napoli, oggi torna Conte: ma resta?
3 Violenza sessuale nei bagni del Meazza durante Italia-Norvegia. La denuncia di una 24enne
4 Gattuso: "Haaland nel primo tempo non l'ha strusciata, dopo abbiamo sbagliato tutto"
5 C'è chi guarda già al mercato di gennaio. De Rossi vorrebbe Perin e Pisilli al Genoa
Ora in radio
Scanner 18:05Scanner live!
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
TMW News 19:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 19:35Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, sospiro di sollievo per Vlahovic: escluse lesioni. Il grande ex punta la Fiorentina
Immagine top news n.1 Momento di terrore per il Chieti di ritorno da trasferta: agguato al bus teatino. Indagini in corso
Immagine top news n.2 L'uomo che portò gli Esposito all'Inter: "Pio sarà un top player, all'epoca mi chiamavano tutti"
Immagine top news n.3 Conte è tornato a Castel Volturno. L'allenatore del Napoli nei giorni scorsi era a Torino
Immagine top news n.4 Italia ai play-off e in prima fascia. Le combinazioni aggiornate dopo le partite di ieri
Immagine top news n.5 Pio Esposito la nostra speranza. Ma spiega benissimo anche il nostro declino
Immagine top news n.6 Italia, che fatica. Abodi: "Modello tecnico da rivedere: negli ultimi 20 anni abbiamo sacrificato il talento"
Immagine top news n.7 Qualificate, posti da assegnare, spareggi: chi giocherà il Mondiale 2026?
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
Immagine news podcast n.2 Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners?
Immagine news podcast n.3 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
Immagine news podcast n.4 Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Italia, l'analisi del momento azzurro fatta dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Di Gennaro: "Italia, non sappiamo più difendere. Roma, Gasp il migliore"
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Italia, è un problema di testa. La Roma vola con Zirkzee"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Atletico, Ruggeri: "5-2 al Real? Entusiasmo come nell'Europa League dell'Atalanta"
Immagine news Serie A n.2 Milan, Rabiot e Gimenez da domani in gruppo. Il punto sui rientri dalle nazionali
Immagine news Serie A n.3 Fattori: "La Fiorentina ha una potenzialità inespressa. Stanno scaricando troppo su Vanoli"
Immagine news Serie A n.4 Legge Bove, il promotore Lombardo: "Ciò che gli è accaduto un messaggio di speranza"
Immagine news Serie A n.5 Orsolini: "Ho preso in considerazione l'Arabia, sarei ipocrita a negarlo. Spero di non pentirmene"
Immagine news Serie A n.6 Presentata la Legge Bove, parla il centrocampista: "Onorato che ci sia il mio nome"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, alloro per Fabio Ponsi: oggi si è laureato in Scienze Economiche
Immagine news Serie B n.2 Siena, caos portieri. Bellazzini: "Se interverremo sul mercato? Ne parlerò a freddo con il Ds"
Immagine news Serie B n.3 Spezia, prosegue il calvario di Zurkowski: nuova operazione e 2025 terminati anzitempo
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, Lovisa sul controllo giudiziario: "Vissuto con serenità, non deve riguardare la squadra"
Immagine news Serie B n.5 Il derby Padova-Venezia sarà senza tifosi ospiti: manca solo l'ufficialità
Immagine news Serie B n.6 Monza, Bianco può sorridere: Alvarez è pronto al rientro. Contro il Cesena ci sarà
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Londrosi: “Le seconde squadre non servono. Meglio tornare al format C1-C2”
Immagine news Serie C n.2 Ascoli, Gori: "Complimenti al Rimini per come gioca. Il gol? Ci ho sempre creduto"
Immagine news Serie C n.3 Lecco, Valente: "Pro Patria non merita la classifica che ha. Felice del settimo clean sheet"
Immagine news Serie C n.4 Sorrento, in extremis salta Banchieri. E per la panchina c'è Serpini: annuale con opzione
Immagine news Serie C n.5 Alla porta dell'Audace Cerignola bussa il Losanna: al centro di tutto c'è Parlato
Immagine news Serie C n.6 Virtus Verona senza successi da 8 gare, Fresco: "Siamo questi, mi prendo la responsabilità"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Sarà Wembley a ospitare Inghilterra-Spagna. La ct Wiegmann: "Atmosfera unica"
Immagine news Calcio femminile n.2 Ternana e Roma fanno il pieno della Top11 della Serie A Women. Spazio anche a Floe e Nischler
Immagine news Calcio femminile n.3 Cantore può fare bis di titoli nazionali nello stesso anno: è in finale con Washington
Immagine news Calcio femminile n.4 A Roma scoppia il ‘caso Dragoni’. Il padre insulta mister Rossettini: "Sei un co*****e"
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women, Sottili: "3 vittorie di fila e successi con Juve e Milan. Ma viviamo alla giornata"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, si è chiusa la 6ª giornata: derby alla Roma, vince la Juventus
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?