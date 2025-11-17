Audace Cerignola, due vittorie per tornare a sognare. Maiuri: "Umili e pratici"

L’Audace Cerignola ritrova la strada maestra e si lascia alle spalle il momento difficile. In seguito alla pesante sconfitta subita in casa contro l'Atalanta U23, i gialloblù hanno saputo reagire con grinta e determinazione, inanellando due vittorie esterne consecutive.

Prima la convincente prova a Sorrento, poi l'importante affermazione ottenuta ieri sul campo del Giugliano. Grazie a questa doppia impresa in trasferta, la formazione guidata da Vincenzo Maiuri non solo si allontana dalla temuta zona playout, ma si rilancia con decisione in classifica, posizionandosi a un solo punto di distanza dall'obiettivo playoff.

L'ottimo periodo della squadra è stato al centro dell'analisi post-partita, dove il tecnico ofantino ha fornito in sala stampa la sua lettura della prestazione dei suoi uomini e della gestione tattica del match (fonte TuttoCalcioPuglia):

“Questa è stata una partita ben giocata da entrambe. Faccio i complimenti a Eziolino che è un allenatore veramente molto bravo. Ha preparato bene la partita, ci ha costretto a giocare in un modo più ‘sporco’ rispetto al nostro solito. Credo però che alla fine la vittoria sia stata meritata, anche in virtù di un gol che noi dalla panchina abbiamo visto regolare: c’era Caldore che teneva in gioco Gambale. Quando è stata detta questa cosa al quarto uomo, lui ha riferito che nelle immagini non si vedeva Caldore. Questo volevo dire a voi. Detto questo, è stata una partita bella, maschia, combattuta fino alla fine. Mi è piaciuto il Cerignola, mi è piaciuto anche il Giugliano: dobbiamo continuare così. Abbiamo fatto due vittorie fuori casa che non dicono nulla se non il fatto che ci siamo, come c’eravamo prima. Prima magari commentavamo errori che spianavano la strada agli avversari; ora siamo diventati una squadra più pratica, un po’ più umile, un po’ più appartenente alla posizione di classifica che occupiamo”.

La rincorsa ai playoff è più aperta che mai, con entrambe le squadre in corsa: “Per me sono due buone squadre, è chiaro. Sia noi sia il Giugliano abbiamo le qualità per entrare nelle dieci. Ora siamo fuori, per cui sono solo chiacchiere quelle che sto facendo. Ed è importante, stando fuori, guardarsi dietro. Ora parlo per noi Cerignola: guardarsi alle spalle è fondamentale. Mi è piaciuto tantissimo l’atteggiamento della squadra. Vorrei dedicare questa vittoria alla società, che ci è sempre stata vicina, e ai nostri tifosi: clamorosamente, dopo cinque sconfitte consecutive, hanno detto ‘siamo sempre con voi’. Una cosa che mi sono portato ogni sera a letto: andavo a dormire, mi rivoltavo da una parte e dall’altra perché mi sentivo di deludere persone che avevano questa fiducia. È strano sentirlo in Italia dopo cinque sconfitte consecutive. È anche un grande complimento alla squadra, che ha saputo reagire per ora nel modo giusto”.