Juventus, sospiro di sollievo per Vlahovic: escluse lesioni. Il grande ex punta la Fiorentina
Come da previsioni, la Juventus può tirare un sospiro di sollievo per Dusan Vlahovic. Oggi l’attaccante ex Fiorentina, risparmiato dalla Serbia in vista dei prossimi impegni, si è sottoposto ad accertamenti strumentali al J|Medical.
Secondo quanto raccolto da TMW, i test hanno escluso lesioni, confermando la prima diagnosi di un sovraccarico.
In attesa - e per il momento in assenza, ma non dovrebbero arrivare - di comunicazioni ufficiali da parte del club bianconero, resta da capire se Luciano Spalletti potrà contare su di lui per il prossimo impegno di campionato, proprio contro i viola. Ma non dovrebbero esservi particolari controindicazioni.
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
