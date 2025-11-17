Padova, sirene dalla Serie A per Varas. Il Lecce ha chiesto informazioni
A 32 anni suonati Kevin Varas, centrocampista italo-equadoriano del Padova, ha avuto modo di affrontare la sua prime esperienza in Serie B. Proprio con la maglia del club biancoscudato.
Sempre in campo nei 13 impegni ufficiali della stagione (12 di campionato e uno di Coppa Italia), l'ex Pergolettese si è messo in mostra con un rendimento sempre oltre la sufficienza. Tanto da attirare l'attenzione del mercato. Addirittura dalla Serie A.
Stando, infatti, a quanto riportato da TrivenetoGoal.it, il calciatore nato a Guayaquil sarebbe finito nel mirino del Lecce, che negli ultimi giorni avrebbe chiesto informazioni su di lui.
Varas (32) nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di Lumezzane, Darfo Boario, Rezzato, Teramo e Pro Vercelli.