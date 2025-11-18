Diao ko, Vlahovic fiuuu, Rabiot c'è: torna la Serie A, le ultime su infortuni e rientri

La Serie A è pronta a ripartire dopo la sosta, tra nuovi infortuni e vecchi stop che diventano il passato. In casa Juventus c'era una certa preoccupazione attorno alle condizioni di Dusan Vlahovic, rispedito in Italia dal ct serbo per precauzione: gli esami sostenuti al J|Medical non hanno evidenziato lesioni, confermando un semplice sovraccarico. L’attaccante serbo potrebbe essere disponibile per la sfida contro la Fiorentina, anche se resta da valutare la gestione da parte di Luciano Spalletti.

Situazione opposta per il Como, che perde Assane Diao: il club ha comunicato una lesione muscolare di basso grado al bicipite femorale sinistro. L’esterno ha già iniziato le terapie e i tempi di recupero saranno definiti nei prossimi giorni, ma per infortuni simili lo stop si aggira generalmente sulle due-tre settimane: l'obiettivo di Cesc Fabregas è averlo a disposizione il 6 dicembre con l'Inter a San Siro.

Derby d’Italia anche sul fronte infermeria: all’Inter tiene banco la situazione degli indisponibili. Darmian, Mkhitaryan, Di Gennaro e Palacios proseguiranno il programma di recupero ad Appiano, mentre Dumfries rientra con una caviglia dolorante ma senza preoccupazioni cliniche. Capitolo Hakan Calhanoglu: fermato da un fastidio al polso, è stato liberato dalla Turchia per evitare rischi in vista della ripresa del campionato.

Sulla sponda opposta del Naviglio, Adrien Rabiot e Santiago Gimenez hanno svolto lavoro personalizzato a Milanello, ma da oggi - martedì 18 novembre - sono attesi in gruppo e dunque nuovamente a disposizione di Massimiliano Allegri, in attesa del rientro dei compagni impegnati con le rispettive nazionali.