Il Bari torna in campo: nel mirino la sfida al Frosinone. Palestra e fisioterapia per Darboe

Smaltita la sosta della pausa Nazionali, la Serie B torna ad accendere i motori, perché da venerdì scenderà nuovamente in campo, con la sfida del 'Ceravolo' che aprirà la 13ª giornata del torneo cadetto; sabato, invece, sarà la volta del Bari, che riceverà la visita del Frosinone, nel match che si giocherà alle ore 19:30 allo stadio 'San Nicola'. Ecco quindi che la formazione biancorossa ha ripreso la preparazione, con il primo allenamento settimanale: assente, oltre ai Nazionali, il centrocampista Ebrima Darboe, alle prese con il recupero dall'infortunio (lesione di alto grado del muscolo retto femorale della coscia destra).

Di seguito, la nota rilasciata dal club:

"Dopo la domenica di riposo concessa al gruppo da mister Caserta, il gruppo biancorosso ha ripreso questo pomeriggio gli allenamenti in vista della sfida al Frosinone guidato da mister Alvini in programma sabato 22 novembre, a partire dalle ore 19:30, sul terreno del San Nicola.

Nella seduta odierna la squadra ha lavorato sul terreno dell'Antistadio dove, dopo un riscaldamento muscolare ad intensità crescente, ha alternato circuiti di tecnica individuale e di gruppo a lavoro metabolico su brevi distanze; a seguire esercitazioni su possesso e circolazione palla, quindi sfida a ranghi misti su porzione di campo. Gestione dei carichi di lavoro e fisioterapia per alcuni elementi della rosa; palestra e fisioterapia per Ebrima Darboe, assenti Mehdi Dorval e Indrid Mavraj, impegnato con le rispettive nazionali.

Per domani è in programma una doppia seduta di allenamento".