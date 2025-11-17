Playoff di marzo, la situazione si sta delineando: le possibili avversarie dell'Italia
Sono 7 le squadre già certe della partecipazione ai playoff di marzo: Slovacchia, Ucraina, Irlanda, Polonia, Italia, Albania e Repubblica Ceca. Il quadro si completerà martedì con gli ultimi 5 gironi che daranno tutti i verdetti. La Nazionale di Rino Gattuso è già certa di essere testa di serie e di giocare la semifinale in casa, a Bergamo. Pertanto sfiderà una delle squadre che saranno ripescate dalla UEFA Nations League, mentre le squadre di Fascia 2 sfideranno quelle di Fascia 3. Le finaliste giocheranno in gara unica con sede determinata dal sorteggio in casa di una delle due sfidanti, altro criterio altamente discutibile di queste cervellotiche qualificazioni UEFA ai Mondiali.
Giovedì 20 novembre, alle 13, a Zurigo, ci sarà il sorteggio che determinerà gli accoppiamenti per le semifinali e la sede delle finali. Il 26 marzo 2026 si giocheranno le semifinali, il 31 marzo le finali. Questa la situazione al momento (in neretto le squadre già qualificate)
FASCIA 1
Italia
Turchia
Ucraina
Polonia
FASCIA 2
Scozia
Repubblica Ceca
Slovacchia
Albania
FASCIA 3
Irlanda
Macedonia del Nord
Bosnia
Kosovo
FASCIA 4
Galles
Svezia
Romania
Irlanda del Nord