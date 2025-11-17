Playoff di marzo, la situazione si sta delineando: le possibili avversarie dell'Italia

Sono 7 le squadre già certe della partecipazione ai playoff di marzo: Slovacchia, Ucraina, Irlanda, Polonia, Italia, Albania e Repubblica Ceca. Il quadro si completerà martedì con gli ultimi 5 gironi che daranno tutti i verdetti. La Nazionale di Rino Gattuso è già certa di essere testa di serie e di giocare la semifinale in casa, a Bergamo. Pertanto sfiderà una delle squadre che saranno ripescate dalla UEFA Nations League, mentre le squadre di Fascia 2 sfideranno quelle di Fascia 3. Le finaliste giocheranno in gara unica con sede determinata dal sorteggio in casa di una delle due sfidanti, altro criterio altamente discutibile di queste cervellotiche qualificazioni UEFA ai Mondiali.

Giovedì 20 novembre, alle 13, a Zurigo, ci sarà il sorteggio che determinerà gli accoppiamenti per le semifinali e la sede delle finali. Il 26 marzo 2026 si giocheranno le semifinali, il 31 marzo le finali. Questa la situazione al momento (in neretto le squadre già qualificate)

FASCIA 1

Italia

Turchia

Ucraina

Polonia

FASCIA 2

Scozia

Repubblica Ceca

Slovacchia

Albania

FASCIA 3

Irlanda

Macedonia del Nord

Bosnia

Kosovo

FASCIA 4

Galles

Svezia

Romania

Irlanda del Nord