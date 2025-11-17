Renate, Foschi: "Deluso dal ko di Vicenza. Per lunghi tratti li abbiamo messi sotto"

Luciano Foschi, tecnico del Renate, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TrivenetoGoal dopo il ko di misura incassato al 'Menti' contro il Vicenza, dominatore del Girone A di Serie C:

“Venire a Vicenza e fare questo tipo di partita amplifica la delusione per non aver portato a casa almeno un punto. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, hanno fatto tutto quello che avevamo preparato, con personalità. Però si ripropone sempre il problema di non riuscire a convertire la mole di occasioni che creiamo, e su questo aspetto dobbiamo essere bravi a trovare nuove soluzioni efficaci, perchè oltre alle prestazioni adesso serve fare più punti. Onestamente non so quante squadre verranno qui a mettere sotto per lunghi tratti la squadra che sta dominando il campionato.

Proprio per questo siamo delusi, perché la sensazione era di poter portare via almeno un pari, che in un campionato così livellato può fare tanto. Adesso dobbiamo essere lucidi e capire come migliorare la fase realizzativa. Ci aspetta un’altra trasferta dura, ma ho un gruppo che sta lavorando benissimo”