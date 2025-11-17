Padova, a gennaio caccia al centrocampista: contatti per Touré della Samb
Con l'avvicinarsi della finestra di calciomercato invernale, il Padova lavora per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico. L'obiettivo principale della dirigenza biancoscudata è il potenziamento del centrocampo, reparto già nel mirino della società durante la scorsa estate.
Dopo il tentativo non andato a buon fine per Federico Zuccon (poi approdato alla Juve Stabia), il club veneto ha individuato un nuovo profilo: si tratta di Moussa Touré, centrocampista guineano classe 2005 attualmente in forza alla Sambenedettese in Serie C.
Secondo quanto riportato da TrivenetoGoal, le parti sarebbero già in contatto per valutare la fattibilità dell'operazione e verificare i margini per raggiungere un accordo.
Touré (20) è approdato al 'Riviera delle Palme' nell'estate 2023 dalle giovanili del Sochaux. Con la maglia del club marchigiano ha messo finora a referto 49 presenze e un gol.