Orsolini: "L'Arabia avrebbe cambiato la mia vita, ma gioco a calcio perché mi crea emozioni"

Tornando sulle motivazioni che lo hanno portato a rifiutare in estate l'offerta proveniente dall'Arabia Saudita, Riccardo Orsolini ha spiegato perché è rimasto a Bologna a Cronache di Spogliatoio: "Avrebbe potuto cambiare ancora di più la mia vita. Però gioco a pallone perché mi piace, mi diverte e mi crea delle emozioni. Sentivo in questo momento di poter dare ancora qualcosa alle mie emozioni e ho preferito dare spazio all'emotività più che al portafoglio in questo caso. Poi una volta che ho rifiutato ho detto: 'Oddio, ma ho fatto bene? Sono stato un fesso?'. Penso che il calcio sia divertimento ed emozione, questo è come io vivo il calcio e quello che mi trasmette, voglio andare al campo con il sorriso tutti i giorni, voglio circondarmi di persone che mi vogliono bene, che hanno piacere a stare insieme a me. Quella è la cosa fondamentale, per quello sono tanti anni che sto a Bologna, mi sono trovato in un ambiente che mi ha dato tutte queste cose qui. Quando sto bene riconosco il valore delle persone, l'affetto che hanno nei miei confronto. Sono molto rispettoso dei codici d'onore".

Questa è stata la sua scelta.

"Sì, non è stata sofferta, perché comunque sapevo cosa avevo. Spero di non pentirmene (ride, ndr). Però non credo".

