Tutte le 34 qualificate ai Mondiali: in palio ancora 14 posti per il Nord America

Germania e Olanda sono le ultime due squadre a qualificarsi ai Mondiali e salgono a 34 le nazionali che hanno il pass per il Nord America. 14 posti ancora disponibili, 5 di essi arriveranno martedì dalle qualificazioni europee. Più altre tre nella notte tra martedì e mercoledì che arriveranno dalla CONCACAF. Le ultime 6 qualificate le avremo a marzo con i playoff, 4 dall'Europa e 2 inter-confederali.

PAESI OSPITANTI (3)



Canada

Messico

Stati Uniti

AFRICA (9)

Algeria

Capo Verde

Costa d'Avorio

Egitto

Ghana

Marocco

Senegal

Sudafrica

Tunisia

ASIA (8)

Arabia Saudita

Australia

Corea del Sud

Giappone

Giordania

Iran

Qatar

Uzbekistan

EUROPA (7)

Croazia

Francia

Germania

Inghilterra

Olanda

Norvegia

Portogallo

OCEANIA (1)

Nuova Zelanda

SUD AMERICA (6)



Argentina

Brasile

Colombia

Ecuador

Paraguay

Uruguay