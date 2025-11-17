Tutte le 34 qualificate ai Mondiali: in palio ancora 14 posti per il Nord America
Germania e Olanda sono le ultime due squadre a qualificarsi ai Mondiali e salgono a 34 le nazionali che hanno il pass per il Nord America. 14 posti ancora disponibili, 5 di essi arriveranno martedì dalle qualificazioni europee. Più altre tre nella notte tra martedì e mercoledì che arriveranno dalla CONCACAF. Le ultime 6 qualificate le avremo a marzo con i playoff, 4 dall'Europa e 2 inter-confederali.
PAESI OSPITANTI (3)
Canada
Messico
Stati Uniti
AFRICA (9)
Algeria
Capo Verde
Costa d'Avorio
Egitto
Ghana
Marocco
Senegal
Sudafrica
Tunisia
ASIA (8)
Arabia Saudita
Australia
Corea del Sud
Giappone
Giordania
Iran
Qatar
Uzbekistan
EUROPA (7)
Croazia
Francia
Germania
Inghilterra
Olanda
Norvegia
Portogallo
OCEANIA (1)
Nuova Zelanda
SUD AMERICA (6)
Argentina
Brasile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Uruguay