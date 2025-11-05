Galliani torna al Milan? Scaroni: "È un grande amico ma non ho novità. Se poi RedBird..."

Paolo Scaroni, presidente del Milan, a margine del CdA rossonero di oggi ha commentato anche l’ipotesi di un ritorno di Adriano Galliani: "Per il momento non ho nessuna novità. Anche io ho letto di queste ipotesi che hanno preso corpo quando è stato venduto il Monza. Galliani è un grande amico del Milan, l'ho visto anche nella partita contro la Roma. Sicuramente non entra nel Consiglio del Milan. Se poi il nostro azionista RedBird vorrà trovargli un ruolo ci informerà, ma al momento non abbiamo informazioni".

Massimo Calvelli è entrato nel CdA del Milan?

"Massimo Calvelli è CEO International RedBird e Operating Partner di RedBird Capital Partener. Ha una posizione importante in RedBird, nella parte che opera nel settore sport. È entrato oggi nel Consiglio del Milan. È un uomo di sport. Viene dall'ATP, è stato a Londra in un certo numero di anni. È un uomo di sport. RedBird ha ritenuto che potesse dare un valore particolare. Avere un italiano nell'ambito sportivo lo valutiamo con un impatto altamente positivo".

Nel bilancio si parla di un'indagine FIGC per una tardiva comunicazione. È una riorganizzazione della catena controllo?

"È una multa per un ritardo di comunicazione. All'interno della nostra catena di controllo è entrato un nuovo fondista ma che purtroppo ci è arrivato in ritardo. Spiegare ai nostri azionisti americani tutte le nostre esigenze della FIGC non è semplice, quindi purtroppo è arrivata una multa secca da 10mila euro. È stata una cosa fastidiosa ma così è stato. RedBird non è di proprietà di Cardinale, Cardinale è il fondatore di RedBird che gestisce denaro degli investitori. Lui rappresenta questi investitori. Stiamo parlando semplicemente di un fondo che ha portato del denaro al fondo RedBird che verrà comunque gestito da Gerry Cardinale. È il meccanismo tipico. Nessun cambiamento per quanto riguarda il controllo del Milan, zero".

