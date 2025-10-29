Galliani crede in Gattuso: "Ci porterà ai Mondiali". E su Conte: "Ha vinto ovunque, fortissimo"

Adriano Galliani, storico dirigente del Milan di Silvio Berlusconi, è stato intervistato a margine della festa per i 100 anni del Corriere dello Sport. Da vecchio cuore rossonero, nel ricordo dei tempi d'oro e di quando la maglia del Diavolo la indossava Gennaro Gattuso, l'ex direttore sportivo del Monza ha voluto spendere parole al miele per l'attuale commissario tecnico della Nazionale Italiana: "Rino da quando è arrivato ha vinto tutte le partite. Più di 12 punti in 4 partite non può fare. Lo conosco bene, è stato tanti anni da noi (al Milan, ndr), è un ragazzo forte, determinato, che riesce a farsi voler bene. Credo che se c'è qualcuno che può portarci ai Mondiali, quello è Rino. Sicuramente".

I ricordi dei fasti da dirigente rossonero, ad ogni modo, non li ha mai cancellati. E probabilmente mai lo farà: "Il Milan, con 29 trofei nel periodo di Silvio Berlusconi... un po' di storie le abbiamo raccontate e adesso le racconteremo".

Infine, un commento su Antonio Conte, al momento primo in solitaria in classifica di Serie A con il Napoli: "Intanto Conte ha vinto tanto, tantissimo ovunque. Dimostra che è fortissimo. Ma lui tiene attenzione e carica perché è il suo modo per allenare e gestire la società. Credo che il Napoli abbia una buonissima squadra. Chiaro che con 9 giocatori nuovi ci vuole un po' di tempo ma Conte ce la può fare", le parole riprese da Sport Mediaset.