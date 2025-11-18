Retroscena Haaland-Mancini e le analisi di Abodi, Caressa e Albertini: il day after dell'Italia

“Prima delle partite dell'Italia in casa, la Federazione manda in onda la canzone storica 'Un amore così grande': di fronte a un amore così grande è chiaro che ci si senta traditi. Ma bisogna coltivare la speranza che possa riaccendersi qualcosa in campo e sono convinto che possiamo farcela”. Andrea Abodi, ministro per lo Sport, fotografa la delusione dei tifosi dopo il 4-1 incassato dalla Nazionale italiana a San Siro con la Norvegia, che riscrive in negativo diversi record del nostro calcio. E guarda al futuro, che dovrebbe portare a uno stage a febbraio per consentire a Gennaro Gattuso di preparare la sua Nazionale in vista dei playoff di marzo: “È interesse comune che gli azzurri vadano ai Mondiali. Sono convinto che si troverà un'intesa, a febbraio ci sarà questo stage. Gli altri lo fanno con un approccio diverso, noi invece abbiamo questa capacità di metterci i bastoni tra le ruote da soli". L’ostacolo è rappresentato dal calendario, ma la Lega Serie A dovrebbe pianificare i quarti di finale di Coppa Italia in modo da liberare il maggior numero possibile di azzurri.

Il day after la sconfitta del Meazza è stato segnato da qualche retroscena - come quello di Haaland, che ha rivelato come Mancini lo abbia stimolato - e analisi. “La squadra si è liquefatta nella ripresa - commenta Fabio Caressa -. Questo è l'elemento più preoccupante, è evidentemente una squadra non a posto emotivamente, credo ci siano alcune cose che vadano sistemate entro marzo”. Mentre Demetrio Albertini non vede in questioni tecniche il vero limite: "Io oggi parlo di valori della squadra, ancora prima che del lato tecnico o tattico. Rino è un uomo di cuore e di grinta, cercherà di trasferire questi valori morali ai giocatori per quelle due partite”.

Se il ko è il passato - in una gara che è stata superata nello share televisivo dalla sfida Sinner-Alcaraz -, il futuro sono gli spareggi per i playoff. Giovedì 20 dicembre l’Italia conoscerà il proprio percorso, qui il regolamento completo del sorteggio.