Avellino, allenamento aperto a tifosi. E D'Andrea dichiara: "Manca poco al rientro"

Settimana importante in casa Avellino, atteso sabato dal delicato confronto casalingo contro l’Empoli. Dopo il ko di Cesena, la squadra di Raffaele Biancolino è chiamata a cercar riscatto e ha già definito il programma di lavoro in vista del match del 'Partenio-Lombardi'.

Nella giornata di oggi è stata affrontata una seduta pomeridiana con la tribuna Montevergine aperta ai tifosi: un modo, questo, per rinsaldare il legame con l’ambiente in un momento cruciale della stagione. Domani, invece, è prevista una doppia sessione a porte chiuse, mentre mercoledì e giovedì gli allenamenti si terranno al mattino. Sempre domani, una delegazione biancoverde sarà presente all’inaugurazione del club di Lioni.

Arrivano intanto segnali incoraggianti sul fronte infermeria: Luca D’Andrea, fermo dall’inizio della stagione dopo l’intervento al menisco esterno effettuato a settembre, ha rassicurato i tifosi con un messaggio social carico di ottimismo: “Manca poco, non vedo l’ora di tornare a dare una mano alla mia squadra”.

A riportare la notizia è OttoPagine.