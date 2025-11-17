Catania, atteso Pelligra in città: si punta a chiudere l'acquisizione di Torre del Grifo
Ore importanti in casa Catania. Il patron italo-australiano Ross Pelligra è atteso in queste ore in città, come riportato da Telecolor. Una visita tutt’altro che di routine: il club etneo è infatti vicino all’acquisizione del centro sportivo Torre del Grifo Village, struttura strategica per il futuro rossazzurro che tornerà di proprietà dopo alcuni anni successivi al fallimento.
La presenza del presidente servirà a completare gli adempimenti notarili necessari per formalizzare l’operazione, un passo decisivo che segnerebbe un punto di svolta nella crescita societaria. L’occasione sarà utile anche per incontrare dirigenza e squadra, in un momento cruciale della stagione e del progetto tecnico rossazzurro.
Editoriale di Enzo Bucchioni L'Italia sprofonda ancora: il calcio azzurro allo sbando. Gattuso chiede scusa. Mondiale ad alto rischio, giovedì le avversarie degli spareggi. Napoli, oggi torna Conte: ma resta?
