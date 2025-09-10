TMW Galliani: "Ho fatto il dirigente perché ero terribile a giocare. Da bambino sognavo il Monza"

Adriano Galliani , intervenuto sul palco del "Premio Gentleman Fair Play" di Milano, ha scherzato così sul palco durante la premiazione: "Ho fatto il dirigente perché ero terribile a giocare, da bambino già dicevo che volevo fare il presidente del calcio Monza. La mia passione per il calcio è pazzesca", le sue dichiarazioni.

L'abbraccio con Furlani

Abbraccio e colloquio molto amichevole tra Giorgio Furlani e Adriano Galliani, che si sono incontrati durante il "Premio Gentleman Fair Play" a Milano. Un incontro che profuma anche di mercato dirigenziale, visto il sempre più vicino ritorno di Galliani al Milan, ma solamente dopo la cessione del Monza.

Il punto sul ritorno di Galliani al Milan

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, il ritorno di Galliani è strettamente legato alla cessione del Monza. Solo nel momento in cui si chiuderà il closing tra Fininvest e Beckett Layn Ventures per il passaggio di proprietà del club brianzolo arriverà il definitivo via libera per lo storico dirigente di 81 anni, che da biancorosso tornerebbe in rossonero.