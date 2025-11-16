Osimhen, nuovo infortunio in nazionale e tanta paura: l'ex Napoli lascia il campo in lacrime

Brutta tegola per la Nigeria e un potenziale grattacapo per il Galatasaray. Durante la finale dei playoff di qualificazione al Mondiale - zona africana - contro la Repubblica Democratica del Congo, le Super Eagles hanno perso per infortunio il loro leader offensivo: Victor Osimhen.

L'attaccante nigeriano, partito titolare al fianco di Lookman e Chukwueze, è stato costretto a uscire a fine primo tempo, rientrando negli spogliatoi in lacrime. Un gesto che alimenta la forte preoccupazione intorno alle sue condizioni fisiche, proprio mentre era nel pieno della forma, reduce da una doppietta segnata in semifinale contro il Gabon.

Al posto dell'ex bomber del Napoli e attuale capocannoniere della Champions League, il CT ha inserito Akor Adams del Siviglia. L'entità dell'infortunio non è ancora chiara, ma la reazione emotiva di Osimhen non lascia presagire nulla di buono. Si attendono ora aggiornamenti ufficiali che possano definire i tempi di recupero e l'effettiva gravità del problema.