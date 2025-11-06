Gasp, che difesa: a Glasgow arriva il primo clean sheet europeo della Roma

La Roma torna a vincere in Europa e lo fa in bello stile, quantomeno in scioltezza. In Scozia la partita l’hanno non solo vinta, ma anche decisa i giallorossi, che hanno concesso praticamente nulla alla formazione di casa. Molto avrà a che fare con la pochezza tecnica dei Glasgow Rangers, ma il ritorno al successo europeo nasce anche dal principale punto di forza della squadra di Gasperini in questo avvio di stagione.

Primo clean sheet europeo. La curiosità, semmai, è che finora la Roma in Europa non aveva sfoderato una difesa granitica come avvvenuto in campionato: nelle tre gare precedenti di Europa League, aveva sempre subito gol, e in due occasioni - entrambe in casa, con Lille e Viktoria Plzen - aveva perso, seminando i primi dubbi sul felice avvio della guida tecnica di Gasp.

In Scozia, invece, la Roma dimentica il ko con il Milan nel segno della sua difesa. Aiuta, ovviamente, anche avere tra i pali uno come Mile Svilar: nessun miracolo all’attivo, per il portiere serbo-belga, sempre preciso in compenso nelle uscite, alte o basse che siano. Resta il dubbio, anzi la certezza: a Gasperini servono i gol degli attaccanti. Ma con questo rendimento difensivo si può stare tranquilli.