Roma, Gasperini: "A volte le sconfitte servono più delle vittorie. Dovbyk è in crescita"

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, analizza ai microfoni di Sky Sport la vittoria per 2-0 in trasferta nella sfida di Europa League contro i Rangers: "Vincere su questi campi non è mai semplice, sono degli ambienti sempre molto carichi e squadre molto atletiche e impegnative. Abbiamo fatto una buona partita sul piano tecnico, c'è stato qualche problema nel secondo tempo ma in queste partite ci sta".

I gol degli attaccanti stanno arrivando?

"Fare reparto anche in attacco è fondamentale, il secondo gol è stato un bell'esempio perché vi hanno partecipato tutti e tre gli attaccanti: se trovi la fiducia poi sicuramente ne puoi fare anche altri".

Dove può migliorare ancora questa Roma?

"Siamo indubbiamente cresciuti sul piano delle prestazioni, credo sia questa che ti dà maggior fiducia e convinzione al di là del risultato. A volte servono più le sconfitte che le vittorie, anche se può sembrare una frase fatta. Adesso riusciamo a esprimerci meglio e questo fa aumentare la fiducia".

Dovbyk lo vede in crescita?

"Secondo me sì, ha una condizione fisica e atletica superiore: anche stasera è entrato nel secondo gol, ci è andato vicino in diverse occasioni e prima o poi troverà anche quello. Sicuramente sta molto meglio rispetto a inizio stagione".

L'emergenza davanti vi sta penalizzando?

"In questo momento soffriamo la mancanza contemporanea di tre attaccanti come Dybala, Ferguson e Bailey, soprattutto nei cambi. Ci auguriamo di chiudere bene questo ciclo e poi di recuperare anche qualcuno dopo la sosta".