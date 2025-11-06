Roma, Gasperini: "Pellegrini giocatore di livello. Dovbyk ed El Aynaoui? Pagelle fatele voi"

Gian Piero Gasperini ha analizzato in conferenza stampa il 2-0 della sua Roma ai Glasgow Rangers, partendo dal buon rendimento in trasferta, dopo le difficoltà all’inizio della scorsa stagione: "Non faccio paragoni con il passato. L’anno scorso, nel girone di ritorno, sono stati fatti tanti buoni risultati. Sto cercando di dare la mia impronta e devo ringraziare la squadra, che ha fatto una partita seria, perché non era facile vincere su questo campo e con questo ambiente. Poi abbiamo fatto due buoni gol. Sono molto soddisfatto, capisco la difficoltà".

È soddisfatto della prova degli esterni?

"Sono soddisfatto della prestazione. Nel primo tempo abbiamo spinto meglio a destra, abbiamo corso pochi rischi. A inizio ripresa hanno messo degli attaccanti e, quando cambiano modulo, diventiamo più vulnerabili, ma non abbiamo pagato gli errori. Abbiamo anche avuto delle occasioni da gol, la più clamorosa è quella di Çelik. Abbiamo giocato bene la palla".

Le è piaciuto Pellegrini?

"Ha fatto bene, tecnicamente è un giocatore di livello. Sul piano atletico il suo rendimento è sempre elevato. Ha fatto un bellissimo gol. Poi ha giocato in mezzo e lì è calato un pochino. Quando la partita diventa faticosa si isola un po’, ma la prestazione è stata di livello".

Su El Aynaoui e Dovbyk.

"Le pagelle fatele voi. Io, quando uno non fa una buona partita, non lo boccio. Hanno fatto tutte e due un’ottima gara e farei un torto agli altri".