Rangers-Roma, le probabili formazioni: emergenza in attacco, Gasp rilancia Dovbyk

La Roma non può più sbagliare, o almeno deve cercare di evitare altri passi falsi: 3 punti raccolti nelle prime 3 giornate della League Phase di Europa League sono un bottino troppo magro per una squadra che ha legittime ambizioni di arrivare fino in fondo. Fondamentale a questo punto tornare con un risultato positivo dalla trasferta scozzese, per non complicare ulteriormente il cammino verso la qualificazione al turno successivo. I giallorossi scenderanno in campo nell’affascinante teatro di Ibrox Park, per sfidare i Rangers. I padroni di casa non se la passano meglio, anzi tutt'altro: sono ancora al palo, avendo perse tutti gli incontri disputati fin qui nella competizione. Direzione arbitrale affidata al danese Morten Krogh. Calcio d’inizio alle ore 21.

COME ARRIVANO I RANGERS - Alle già accennate difficoltà incontrate nella campagna europea, si è aggiunto lo smacco della bruciante sconfitta ai tempi supplementari subita in patria contro gli acerrimi rivali del Celtic nella semifinale di Scottish League Cup. Come se non bastasse già l’ampio margine di distacco dalla vetta accumulato nel torneo nazionale: -14 dalla capolista Heart of Midlothian, pur con una partita in meno. Il tecnico Danny Rohl, in carica da un paio di settimane dopo l’esonero del predecessore Russell Martin, dovrebbe puntare sul 3-4-1-2 con Gassama trequartista, alle spalle di Danilo e Milovski.

COME ARRIVA LA ROMA - Piove sul bagnato in casa giallorossa, dove l’emergenza si concentra nel reparto offensivo decimato dalle assenze di Ferguson, Dybala e Bailey, ai quali si aggiunge il fuori lista Baldanzi. Poche le opzioni rimaste a Gasperini: appare quasi scontato il rilancio di Dovbyk come centravanti, dietro all’ucraino dovrebbero agire Soulé e Pellegrini. Non recupera Angelino, possibili straordinari per Wesley sulla sinistra, in alternativa si candida Tsimikas. Davanti a Svilar si va verso la conferma del terzetto difensivo Mancini-Ndicka-Hermoso, con Celik a destra. In ci saranno ancora Cristante e Koné.