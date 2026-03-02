Juve, euforia nello spogliatoio dopo il 3-3 di Roma: le reazioni social di Gatti e compagni
C'è grande euforia nello spogliatoio della Juve dopo il pareggio raggiunto in extremis all'Olimpico contro la Roma ieri sera. Dall'autore del 3-3 Federico Gatti all'uomo assist Edon Zhegrova, diversi calciatori bianconeri hanno postato sui social la loro soddisfazione per la rimonta ormai insperata. Di seguito i commenti più interessanti apparsi su Instagram:
Federico Gatti: "Non moriamo mai".
Edon Zhegrova: "Adoro questa squadra, adoro questo calcio".
Carlo Pinsoglio: "Fino alla fine".
Francisco Conceicao: "Fino alla fine".
