Gatti: "Gol pesante solo se a fine anno ci darà qualcosa". Poi scherza: "Da attaccante ne farei 20"

Federico Gatti, difensore della Juventus, ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport dopo la gara pareggiata nel recupero contro la Roma. Queste le sue dichiarazioni, a partire dal gol segnato al 93': "È un gol pesante se a fine campionato ci dà qualcosa, sennò... Certo, ci tiene vivi. È un gol importantissimo, ma dispiace perché dovevamo venire qui e vincere la partita".

Sul perché dei tanti gol subiti dalla Juve: "Non te lo so dire, bisogna analizzare. I gol vengono sempre da errori individuali. Bisogna analizzare un po' perché stiamo prendendo veramente troppi gol. È stata una forza in passato quella della difesa che ti dà solidità, ma oggi è una cosa su cui dobbiamo lavorare sicuramente".

Sul bilancio post 3-3: "È un mix perché ci sono stati momenti della partita in cui ci siamo ritrovati a -7 da loro ed era poi impegnativo recuperarli. Così comunque rimaniamo a -4, che comunque sono sempre abbastanza punti. Però il 3-3 ti tiene sicuramente più vivo".

Sul suo istinto da attaccante: "Io prima facevo il centrocampista. 15 o 20 gol all'anno, magari da attaccante li faccio (ride, ndr".