Le parole di Gattuso e Retegui, ci sono Bastoni e Tonali: a tutta Italia, le top news delle 18

Gennaro Gattuso e Mateo Retegui sono pronti alla partita più importante delle rispettive carriere. Il commissario tecnico e il centravanti della Nazionale hanno parlato in conferenza stampa alla viglia della gara con l’Irlanda del Nord, valida per i playoff di accesso ai Mondiali: “Da sette mesi la gente mi chiede di andare al Mondiale - ha detto Gattuso -. Gli spareggi del passato non mi serve rivederli, li ho in testa. Ma penso in positivo, al futuro”. Retegui è tornato in Italia qualche giorno prima, approfittando della sosta del campionato saudita: “Mi sembrava giusto. Non parlerei di paura o pressione, ma di voglia”. Buone notizie arrivano dall’allenamento, svolto dagli azzurri a Bergamo sotto la pioggia. Sono in gruppo sia Bastoni che Tonali: gli ultimi dubbi da sciogliere riguardano proprio la disponibilità del difensore dell’Inter, ai box da alcune giornate. Unico assente Gianluca Scamacca, che ha svolto lavoro differenziato.

A proposito di azzurro, domani scenderà in campo anche l'Under 21 di Silvio Baldini. Il ct degli azzurrini, impegnati nella partita con la Macedonia del Nord, valida per le qualificazioni ai campionati europei di categoria, ha spiegato il caso legato alla mancata chiamata di Michael Kayode: “Era stato convocato a settembre, non aveva però avuto l'idoneità, perché in Italia ci sono parametri molto più severi che in Inghilterra. Da noi non poteva giocare, altrimenti ci sarebbe sempre stato. E ora è arrivato più tardi perché lunedì scorso è andato a Roma per sottoporsi ad alcune visite, ieri ha ottenuto l'idoneità. Non capisco perché non avremmo dovuto convocarlo, essendo stato anche campione d'Europa Under 19 in passato".

Delle speranze Mondiali ha parlato anche Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, intervenuto a margine della presentazione del progetto "B4People”: “Gattuso secondo me è la persona migliore per poter dirigere quest'orchestra e sono convinto che saprà tirar fuori anche quello che è nel profondo remoto di ogni giocatore, anche di chi sta in panchina e anche di quelli che non giocheranno e non saranno in panchina ma saranno presenti segno della compattezza che si è ricreata attorno alla maglia azzurra e ritrovata dopo qualche mese. Pensiamo positivo".