TMW Parma, ripresa dopo 3 giorni di riposo: Almqvist parzialmente in gruppo

Il Parma di Carlos Cuesta è tornato in campo quest'oggi per una seduta con vista sulla difficile trasferta in casa della Lazio in programma alla ripresa del campionato sabato 4 marzo alle 20.45.

Quella odierna è stata la prima sessione di allenamento dopo 3 giorni di riposo concessi alla squadra dal tecnico spagnolo. Pontus Almqvist ha lavorato in parte col resto del gruppo, avvicinandosi così al rientro definitivo. Ancora lavoro personalizzato invece per il centrocampista Bernabé. Per la giornata di domani è prevista una nuova sessione mattutina.