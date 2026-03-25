Tardelli: "Poco spazio ai giovani e troppi stranieri, i club non aiutano la Nazionale"

Alla vigilia dei playoff mondiali, cresce l’attesa per la sfida contro l’Irlanda del Nord e tra gli ex azzurri c’è chi guarda con fiducia al cammino della Nazionale. Marco Tardelli, campione del mondo nel 1982, ha parlato in un’intervista a La Stampa soffermandosi sul lavoro di Gattuso e sulle possibilità dell’Italia di tornare finalmente al Mondiale.

L’ex centrocampista vede segnali positivi soprattutto nello spirito della squadra: “Sono ottimista perché mi sembra che Gattuso sia riuscito a costruire un gruppo che funziona, con diversi giovani interessanti. Sono ragazzi che in campionato hanno dimostrato di poter stare a certi livelli e mi piace molto la filosofia che sta portando avanti il commissario tecnico”.

Secondo Tardelli, l’assenza di grandi campioni non deve diventare un alibi: “Non abbiamo i fuoriclasse di altre epoche, ma questo non significa che siamo una squadra debole. Quando manca il fenomeno, può essere il collettivo a fare la differenza”. Sui playoff, però, invita alla prudenza: “Non bisogna avere paura di Irlanda del Nord, Galles o Bosnia, ma nemmeno sottovalutare nessuno. Anche in passato pensavamo di essere superiori e sappiamo com’è finita. Serve fiducia, ma anche grande attenzione”.

Tardelli ha poi toccato il tema strutturale del calcio italiano: “Da anni i club non aiutano la Nazionale e, in generale, non aiutano il movimento. Si usano troppi stranieri e si dà poco spazio ai giovani. In Spagna chi è bravo gioca subito, da noi no. Eppure i talenti ci sono, bisogna solo avere il coraggio di farli crescere”.