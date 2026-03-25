Edmundsson è arrivato stanco nelle Isole Far Oer: il difensore fa ritorno a Verona

Rientro all'Hellas Verona per Andrias Edmundsson, difensore che aveva lasciato nei giorni scorsi la società gialloblù per rispondere alla convocazione della propria nazionale, quella delle Isole Far Oer.

Lo rende noto la FSF, la Federcalcio dell'isola nordeuropea, tramite un comunicato ufficiale. Nel quale si legge, tra le altre cose: "Andrias Edmundsson ha giocato parecchio nelle ultime settimane e proprio per questo ha rinunciato alla partita contro San Marino".

Il posto di Edmundsson nella nazionale delle Far Oer, per l'amichevole di sabato pomeriggio (fischio d'inizio alle ore 14:00) contro San Marino è stato preso dal veterano Heini Vatnsdal, 34enne che fa ritorno nella selezione del suo paese (che ha rappresentato 37 volte) dopo quasi 3 anni dall'ultima volta. Tanto che il comunicato ha come titolo un trionfale: 'Heini è tornato'.