Bartesaghi: "Baldini è come Allegri al Milan, mi chiede positività anche nei momenti difficili"

Assieme al suo commissario tecnico Baldini, in conferenza stampa ha parlato anche Davide Bartesaghi, difensore di proprietà del Milan e attualmente coinvolto nel ritiro della Nazionale Under 21, che si gioca l'accesso al prossimo Europeo di categoria e sfiderà la Macedonia del Nord domani alle ore 18:15, allo stadio Castellani di Empoli.

Ha detto Bartesaghi, a proposito della stagione che lo sta vedendo sempre più certezza sia della Nazionale giovanile che del Milan: "Indossare le maglie del Milan e dell'Italia è una responsabilità grandissima. Cerco di mettermi a disposizione della squadra, posso fare l’esterno di una difesa a quattro, oppure il ‘braccetto’ a tre, ma provo a essere il più duttile possibile".

Quindi Bartesaghi si è 'lanciato' anche in una sorta di paragone tra il suo allenatore al club, Max Allegri, e il suo ct Silvio Baldini: "Ci siamo allenati bene in questi giorni, mi sento di avere più sicurezza ed esperienza rispetto al primo raduno di settembre, siamo una squadra forte, con fiducia. Baldini, così come Allegri al Milan, mi chiede sempre di essere positivo, anche quando le cose non vanno bene, di dare il massimo soprattutto nei momenti difficili, perché è in quei frangenti che esce fuori la persona che sei".