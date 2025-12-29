TMW Gautieri: "Conte ha adattato il sistema di gioco ai giocatori. Fiorentina? Servono innesti"

"Conte ha trovato un equilibrio importante. Anche quando mancano uomini fondamentali, riesce a far rendere la squadra al meglio". Così a TuttoMercatoWeb.com, all'interno della rubrica "A tu per tu", l'ex calciatore Carmine Gautieri analizza alcuni dei principali temi del campionato.

"Conte ha adattato il sistema di gioco ai giocatori - continua Gautieri -: a destra ci sono elementi offensivi come Neres e Politano, a sinistra Elmas e Spinazzola. Questo permette al Napoli di giocarsi lo scudetto insieme a Inter, Milan e ancora la Juventus”.

La Fiorentina continua a perdere. Eppure la partita contro l’Udinese aveva dato dei segnali…

“La Fiorentina è difficile da leggere. Alterna grandi vittorie a sconfitte inaspettate, e questo evidenzia problemi caratteriali. La squadra non è stata costruita male, ma mancano giocatori di personalità. A gennaio serviranno innesti importanti per affrontare la pressione della città”.