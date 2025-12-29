TMW Gautieri: "L'Inter sta dando una vera dimostrazione di forza, per me è la squadra da battere"

“L’Inter sta dando una vera dimostrazione di forza. La continuità si vede in tutti i reparti: vincono partite anche quando non giocano al massimo, e questo dimostra che è una squadra completa. Inoltre hanno giocatori in panchina che possono risolvere le partite con giocate importanti, come Esposito nel passaggio a Lautaro Martinez. Per me, quest’anno l’Inter è la squadra da battere”. Così a TuttoMercatoWeb.com, all'interno della rubrica "A tu per tu", Carmine Gautieri analizza la vittoria dell’Inter contro l’Atalanta.

E la Dea come l’ha vista?

“L’Atalanta sta pagando la mancanza di continuità. Su sei partite ne ha vinte tre e perse tre. Rispetto all’anno scorso, con Gasperini, è cambiata molto. L’assenza di giocatori chiave come Lookman, importante per saltare l’uomo, complica ulteriormente le cose. Serve continuità per tornare competitivi”.

In B la Samp punta sul mercato per scalare posizioni.

“Con Brunori ed Esposito il tasso qualitativo aumenta. La Sampdoria punta a fare un campionato diverso dagli ultimi anni. Non credo che si fermeranno qui: gennaio potrebbe portare altri innesti per provare a giocarsi i playoff fino alla fine”.