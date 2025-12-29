…con Carmine Gautieri

“L’Inter sta dando una vera dimostrazione di forza. La continuità si vede in tutti i reparti: vincono partite anche quando non giocano al massimo, e questo dimostra che è una squadra completa. Inoltre hanno giocatori in panchina che possono risolvere le partite con giocate importanti, come Esposito nel passaggio a Lautaro Martinez. Per me, quest’anno l’Inter è la squadra da battere”. Così a TuttoMercatoWeb.com Carmine Gautieri analizza la vittoria dell’Inter contro l’Atalanta.

E la Dea come l’ha vista?

“L’Atalanta sta pagando la mancanza di continuità. Su sei partite ne ha vinte tre e perse tre. Rispetto all’anno scorso, con Gasperini, è cambiata molto. L’assenza di giocatori chiave come Lookman, importante per saltare l’uomo, complica ulteriormente le cose. Serve continuità per tornare competitivi”.

Il Napoli intanto tiene il passo…

“Conte ha trovato un equilibrio importante. Anche quando mancano uomini fondamentali, riesce a far rendere la squadra al meglio. Ha adattato il sistema di gioco ai giocatori: a destra ci sono elementi offensivi come Neresh e Politano, a sinistra Elmas e Spinazzola. Questo permette al Napoli di giocarsi lo scudetto insieme a Inter, Milan e ancora la Juventus”.

La Fiorentina continua a perdere. Eppure la partita contro l’Udinese aveva dato dei segnali…

“La Fiorentina è difficile da leggere. Alterna grandi vittorie a sconfitte inaspettate, e questo evidenzia problemi caratteriali. La squadra non è stata costruita male, ma mancano giocatori di personalità. A gennaio serviranno innesti importanti per affrontare la pressione della città”.

In B la Samp punta sul mercato per scalare posizioni.

“Con Brunori ed Esposito il tasso qualitativo aumenta. La Sampdoria punta a fare un campionato diverso dagli ultimi anni. Non credo che si fermeranno qui: gennaio potrebbe portare altri innesti per provare a giocarsi i playoff fino alla fine”.