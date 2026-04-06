TMW Genoa, alle 18 la sfida alla Juventus: De Rossi non convoca Onana. Il motivo

La sfida contro la Juventus si avvicina. Alle 18 all'Allianz Stadium, il Genoa di Daniele De Rossi scenderà in campo per affrontare i bianconeri di Luciano Spalletti. Una partita che sarà molto difficile contro una squadra forte ed in salute ma il Grifone vuole cercare di conquistare punti su ogni campo e contro ogni tipo di avversario per raggiungere l'obiettivo della salvezza. Il tecnico rossoblù non avrà a disposizione Brooke Norton-Cuffy, infortunatosi in Nazionale Under 21, oltre a Maxwel Cornet.

Non convocato Onana: il motivo

Nell'elenco diramato in mattinata non è presente nemmeno Jean Onana. Il centrocampista rossoblù è rimasto a Genova a causa di un affaticamento muscolare. Da valutare la prossima settimana la sua presenza per il prossimo match di campionato domenica prossima alle 12.30 contro il Sassuolo a Marassi.

Assente anche nel match di Verona

Il calciatore camerunese aveva già saltato la trasferta di Verona a causa di una distorsione rimediata in allenamento. De Rossi infatti optò per non convocarlo salvo poi ritrovarlo il venerdì successivo per la partita contro l'Udinese. Il numero 14 del Genoa è stato però impiegato poco nel corso della stagione. Fra campionato e Coppa Italia, Onana ha infatti collezionato solamente tre presenze per un totale di 36 minuti.