Genoa, Onana tornato dalla Coppa d'Africa: Cornet in gruppo, a disposizione per Parma
La trasferta di Parma si avvicina. Il Genoa prosegue la preparazione al centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli agli ordini di mister De Rossi. Dopo il successo di lunedì sera contro il Cagliari, fondamentale per allontanare la zona salvezza, i rossoblù sfideranno i gialloblù di Carlos Cuesta al "Tardini" domenica prossima all'ora di pranzo. Un match insidioso contro una compagine che martedì scorso ha fermato il Napoli di Antonio Conte sullo 0-0 al "Maradona".
Due rientri in gruppo
E' ritornato Jean Onana dagli impegni in Coppa d'Africa. Il suo Camerun è stato eliminato nei quarti di finale dal Marocco, a sua volta finalista della competizione contro il Senegal domenica prossima, e nella giornata di ieri ha svolto scarico programmato. Da oggi il centrocampista si allenerà con i compagni. Rientrato invece a pieno regime invece Maxwel Cornet. L'esterno d'attacco ivoriano sarà a disposizione per il match in tera emiliana.
Il mercato
Il Grifone poi continua a lavorare anche sul mercato. In attesa di capire la situazione legata a Bento, l'estremo difensore dell'Al Nassr Al Aqidi è stato squalificato alla fine per due giornate, si attende soltanto il via libera della Roma per quanto riguarda Tommaso Baldanzi che potresti potrebbe essere un nuovo rinforzo per la squadra di Daniele De Rossi.
