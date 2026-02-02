Il fratello-agente di Onana critica il Genoa sui social: "Liberatelo, non gioca mai"

Tra le possibili piste di calciomercato di casa Genoa di queste ultime ore ce n'è anche una che potrebbe condurre all'uscita di Jean Onana, vero e proprio desaparecido in questa sua seconda esperienza con la maglia del Grifone, nella quale si è visto in azione per una mezz'ora appena, con 12' in una presenza di Serie A e altri 19 nel subentro che ha invece vissuto in Coppa Italia.

Nelle scorse ore si sono sommate le voci di mercato sulla volontà del Genoa di liberare Onana e trovare al franco-camerunense una nuova sistemazione, anche se leggendo quanto scrive in queste ore il fratello e agente Miller sui suoi profili social, qualche dubbio rimane.

Miller Onana ha infatti pubblicato una Instagram Stories, nella quale ha taggato tra gli altri anche lo stesso Genoa, con una foto del fratello e sotto una didascalia che parla chiaro: "Non lo fate giocare, ma perché non volete liberarlo? Non ha giocato nemmeno un minuto, lasciatelo andare". Poco dopo la Stories è stata rimossa, ma chi ha fatto in tempo ha realizzato uno screenshot che ne testimonia il passaggio.