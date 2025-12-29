Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Genoa, De Rossi: "Rabbia per la gara. Sotto la curva con il volto scuro, ma questo affetto rimane"

Genoa, De Rossi: "Rabbia per la gara. Sotto la curva con il volto scuro, ma questo affetto rimane"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:28Serie A
Andrea Carlino

Ritorno amaro all'Olimpico per Daniele De Rossi, tecnico del Genoa e bandiera della Roma per quasi vent'anni, alla prima da avversario contro i colori giallorossi. Al fischio finale, il tecnico ha raccolto il saluto dello stadio Olimpico che lo ha acclamato. De Rossi è andato sotto la curva Sud a prendersi il tributo e i cori dei suoi ex tifosi, con i giocatori della Roma a fargli spazio. Poi l'allenatore ha analizzato la sconfitta subita per 3-1 ai microfoni di Dazn.

Genoa troppo brutto per essere vero, soprattutto nel primo tempo. C'è stata la reazione nel finale, ma sicuramente oggi troppo poco. E poi c'è stato tutto il resto per lei personalmente. All'inizio della gara sembrava quasi che non vedesse l'ora che cominciasse questa partita, per mettere da parte tutte queste emozioni. Ci dica che cosa c'è dentro oggi.
"Sono dentro rabbia, sono dentro fastidio perché non mi è piaciuta la prestazione che abbiamo fatto. Lasciando da parte quello che è stato il saluto finale, il saluto iniziale e l'affetto da parte dei miei tifosi, da parte dei miei ex tifosi, dei miei ex giocatori, quello rimane. Quello sarebbe stato uguale con un pareggio, con una vittoria o anche con una sconfitta, ma con una prestazione diversa sarebbe stato un po' più sereno andarli a salutare. Mi dispiace di aver fatto quel saluto col volto scuro, ma poi insomma mi conoscono, sanno che non ho un'altra maniera di vivere il calcio."

Tanto sentimento stasera, è una partita che non è andata per il verso giusto. Ti chiedo come è stato preparare questa partita, perché era la prima volta. Probabilmente nella tua testa, anche nell'addormentarti la sera, immaginavi quello che poteva essere il tuo ritorno.
"Tutte le partite mi addormento con difficoltà la sera, sempre con mille pensieri. Andiamo sempre a motori al massimo, pensiamo mille cose, ci immaginiamo tutto. Un po' tutti gli allenatori, penso. Questa partita aveva una sorta di romanticismo che l'ha accompagnata durante la preparazione, ma non è cambiato nulla rispetto al solito. Anche nei discorsi con i ragazzi ho cercato proprio di far capire quanto per me fosse importante solo il nostro risultato e quanto tutto quello che era intorno non dovesse scalfirci. Non credo che l'abbia fatto. L'abbiamo preparata in modo simile a come abbiamo fatto con l'Atalanta, anche se lì l'espulsione subita subito ci ha costretto a lottare un po' di più. È quello che mi ha dispiaciuto nel primo tempo: eravamo un po' leggeri in troppe circostanze. Contro una squadra così forte non te lo puoi permettere. Gli errori si commettono, li fanno anche le altre squadre, ma farne tanti tutti insieme nel primo tempo significa chiudere praticamente la partita immediatamente."

Le chiedo una cosa difficile: provare a mettere un po' in ordine le emozioni. Qual è stato però il momento più impattante di questa serata per lei personalmente?
"Non lo so, devo un po' riordinare le idee. Sono molto legato alla prestazione più che al risultato. Il momento più impattante? Non lo so. È una settimana che mi arrivano messaggi, video, che vedo sui social. Qualcosa, qualche frase, qualche dimostrazione di affetto sicuramente mi ha emozionato. Forse il saluto con i giocatori, li ho visti venirmi incontro prima della partita felici di rivedermi. Ma non lo so. Sono andato sotto la curva che mi ha trattato da re per tanti anni e continua a farlo, quindi tutto è stato impattante. Li ringrazio. Sapevo che sarebbe stato così, sapevo che avrei fatto questo giro e l'ho detto prima, proprio perché non volevo che il risultato condizionasse la mia decisione di andarci o meno. È stato così, è stata una bella serata perché ho rivisto tanta gente che amo. Però poi il resto è il mio lavoro, è la mia vita, la mia quotidianità, il mio 100%. E non mi è piaciuto il lavoro che ho fatto fare alla mia squadra."

Ti volevo chiedere, portandoti un attimo anche sul Genoa, visto che ti vedo particolarmente infastidito, tralasciando un attimo le emozioni del ritorno a casa: cosa ti ha dato più fastidio? Gli errori individuali, gli errori di squadra? E da cosa si riparte, considerando che adesso avete il Pisa ma poi una serie di squadre non facilissime?
"Squadre facilissime non ci sono. Il Pisa non è una squadra facilissima, anzi è tanto difficile. L'abbiamo visto contro la Juve l'altra sera. I giocatori della Roma mi hanno detto che hanno preparato la nostra partita dopo aver visto quella con l'Atalanta ed erano, non voglio dire spaventati, ma sicuramente in allerta, perché abbiamo fatto una prestazione importante. Mi ha dato fastidio un po' di passività, un po' di leggerezza nei duelli. Questa è una squadra che, se gioca al 100% come ha fatto nelle prime sei o sette partite, può vincere contro chiunque, mette in difficoltà chiunque ed esce a testa alta contro chiunque. Se gioca al 99%, con le squadre un po' più deboli magari farà fatica, come abbiamo visto nel primo tempo con il Verona. Con le squadre forti come la Roma prendi le imbarcate. Questo è quello che penso e dovrò lavorare meglio in funzione di questo aspetto. Fermo restando che su sette partite penso di poter essere soddisfatto delle prime sei, sia per atteggiamento che per prestazioni e per quello che hanno dato i giocatori in allenamento e nelle partite."

Articoli correlati
Genoa, De Rossi: "Ci siamo ammosciati troppo. Serviva una reazione" Genoa, De Rossi: "Ci siamo ammosciati troppo. Serviva una reazione"
Genoa, occhi su Mandragora per il centrocampo: da capire la volontà della Fiorentina... Genoa, occhi su Mandragora per il centrocampo: da capire la volontà della Fiorentina
De Rossi: "Dovevo un saluto alla curva, si è svuotata solo per me. Oggi Genoa troppo... De Rossi: "Dovevo un saluto alla curva, si è svuotata solo per me. Oggi Genoa troppo moscio"
Altre notizie Serie A
Genoa, De Rossi: "Ci siamo ammosciati troppo. Serviva una reazione" Live TMWGenoa, De Rossi: "Ci siamo ammosciati troppo. Serviva una reazione"
Lazio, per il Napoli previsto il pubblico delle grandi occasioni: sono già in 45mila... Lazio, per il Napoli previsto il pubblico delle grandi occasioni: sono già in 45mila
Gonzalo Garcia nuova idea per l'attacco della Juventus: farebbe il vice-Yildiz Gonzalo Garcia nuova idea per l'attacco della Juventus: farebbe il vice-Yildiz
Si è conclusa la 17^ di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle Probabili formazioniSi è conclusa la 17^ di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle
Nell'attacco della Roma c'è un Soule che macina numeri. Eguagliato lo score della... Nell'attacco della Roma c'è un Soule che macina numeri. Eguagliato lo score della passata stagione
Roma, Ferguson: "Felice per il gol, è quello che voglio fare" Roma, Ferguson: "Felice per il gol, è quello che voglio fare"
Roma, Soulé: "Voglio vincere un trofeo. De Rossi? L'ho ringraziato" Roma, Soulé: "Voglio vincere un trofeo. De Rossi? L'ho ringraziato"
Genoa, occhi su Mandragora per il centrocampo: da capire la volontà della Fiorentina... Genoa, occhi su Mandragora per il centrocampo: da capire la volontà della Fiorentina
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Ecco i piani mercato per lo Scudetto. Inter, una follia per Palestra. Furia Napoli per il blocco a costo zero. Milan ci prova per Skriniar. Juve fra Tonali, Dragusin e Norton-Cuffy
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Ecco i piani mercato per lo Scudetto. Inter, una follia per Palestra. Furia Napoli per il blocco a costo zero. Milan ci prova per Skriniar. Juve fra Tonali, Dragusin e Norton-Cuffy
3 Roma-Genoa, le probabili formazioni: torna Ferguson, Soulé e Dybala alle sue spalle
4 Si è conclusa la 17^ di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle
5 Perché David Neres ha sempre gli occhi socchiusi? È una malattia e ce l'ha anche Huijsen
Ora in radio
Repliche 19:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Giro di campo e saluto sotto la Curva Sud per De Rossi al termine di Roma-Genoa: le immagini
Immagine top news n.1 Alla Roma basta un tempo per tornare quarta: 3-1 al Genoa del figliol prodigo De Rossi
Immagine top news n.2 Lazio, forte disappunto dopo le parole di Simonelli sul caso arbitri. Le ultime
Immagine top news n.3 Roma-Genoa, striscione dedicato a De Rossi: "Avversari sì nemici mai. DDR figlio di Roma"
Immagine top news n.4 "Bentornato Daniele!". L'Olimpico accoglie con gli applausi la prima di De Rossi da avversario
Immagine top news n.5 Fiorentina, che farà Paratici con Vanoli? In caso di cambio allenatore, ecco le prime idee
Immagine top news n.6 Il Genoa rivuole Perin ma l'ingaggio è un ostacolo importante: il punto sulla trattativa
Immagine top news n.7 Juventus, il Barcellona piomba su Dusan Vlahovic: primo contatto per il dopo Lewandowski
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Atalanta ha una miniera d'oro con Palestra: ma resterà a Bergamo?
Immagine news podcast n.2 Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan
Immagine news podcast n.3 L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa?
Immagine news podcast n.4 Ibrahimovic ci ha provato. Ma era l'unico a volere davvero Thiago Silva al Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Trento, Zocchi: "Abbiamo da sostituire Cruz e Mehic. Ma prima deve uscire qualcuno"
Immagine news Serie A n.2 Conte-Napoli, nuove polemiche: ma ha ragione? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Trapani, il ds Volume categorico: "Grandolfo non si muove da qui. Play off alla portata"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Genoa, De Rossi: "Ci siamo ammosciati troppo. Serviva una reazione"
Immagine news Serie A n.2 Lazio, per il Napoli previsto il pubblico delle grandi occasioni: sono già in 45mila
Immagine news Serie A n.3 Gonzalo Garcia nuova idea per l'attacco della Juventus: farebbe il vice-Yildiz
Immagine news Serie A n.4 Si è conclusa la 17^ di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle
Immagine news Serie A n.5 Nell'attacco della Roma c'è un Soule che macina numeri. Eguagliato lo score della passata stagione
Immagine news Serie A n.6 Roma, Ferguson: "Felice per il gol, è quello che voglio fare"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone, Kvernadze premiato in Georgia: è il miglior giovane del 2025
Immagine news Serie B n.2 Mantova, Festa verso l'addio a gennaio. Sarà sostituito da Bardi del Palermo
Immagine news Serie B n.3 Bari, Vicari al fianco di Castrovilli: "Inaccettabile augurare la malattia a qualcuno"
Immagine news Serie B n.4 Padova, per Bacci ci sarà il prestito in Serie C: Lumezzane in pole per l'ex Empoli
Immagine news Serie B n.5 Pescara, si lavora per riportare in Italia Barba. In attacco piace sempre Corona
Immagine news Serie B n.6 Empoli, vicino l'esonero del ds Gemmi. Al suo posto è in arrivo Stefanelli
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Bangal eroe in Mozambico, il suo agente: "Parla bergamasco, ma non può giocare in Serie C"
Immagine news Serie C n.2 Sambenedettese, Martins già ai saluti. L'attaccante rientrerà al Monza: poi nuovo prestito
Immagine news Serie C n.3 Mussi esonerato dal Trapani, Antonini commenta sui social: "Manca finalmente nel comunicato"
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, si guarda in casa Siracusa per il vice-Costa: l'obiettivo è Cancellieri
Immagine news Serie C n.5 Trapani, Antonini: "Nessun debito IRPEF o INPS. Negli ultimi mesi ho versato 2 milioni"
Immagine news Serie C n.6 Potenza, Di Bari chiude all'arrivo di Murano: "Non è nei nostri pensieri"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Uganda-Nigeria, le Gru cercano l'impresa per tenere vivo il sogno qualificazione
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Genoa, De Rossi torna all'Olimpico: emozioni e punti pesanti in palio
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Atalanta Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, Piemonte regina del gol nel 2025. Guerzoni e Livignani le baby esordienti
Immagine news Calcio femminile n.2 La Roma potrebbe perdere Dragoni a gennaio: il Barcellona pensa di riportarla a casa
Immagine news Calcio femminile n.3 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.5 Globe Soccer Awards 2025, premiati il Barcellona Femminile e la centrocampista Bonmatí
Immagine news Calcio femminile n.6 Bertolini: "Il movimento femminile fatica a decollare. Manca interesse o visione a lungo termine?"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?