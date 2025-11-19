Piatek: "I primi mesi al Genoa e al Milan i ricordi più belli. Sono aperto al ritorno in Serie A"

Qual è il ricordo più bello legato alla Serie A di Krzysztof Piatek? L'attaccante polacco, oggi in forza all'Al-Duhail, ne ha parlato in un'intervista concessa a Sky Sport: “I primi mesi al Milan e i sei mesi al Genoa, lì ho segnato praticamente in tutte le partite e i tifosi erano molto legati a me, ho sempre quel ricordo. È stato molto bello anche l’inizio al Milan, sono arrivato lì da giovane, sono nato in un piccolo paese polacco e mi sono ritrovato a giocare davanti 70mila persone".

I tifosi italiani ti ricordano con grande affetto, pensa a un ritorno in Serie A in futuro?

"Non lo so, tutto è possibile. Sono aperto a ogni possibilità. In Serie A mi sono trovato molto bene, spesso torno a trovare i miei amici e non chiudo la porta a nulla".

Italia e Polonia potrebbero incontrarsi ai playoff per andare al Mondiale…

"Per noi è meglio non giocare contro l’Italia, è una grande squadra e sono i favoriti ai playoff. Se accadrà, saremo pronti e giocheremo al meglio".