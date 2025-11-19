Napoli, il rientro di Lukaku si avvicina: Romelu punta la Roma, subito in lista Champions

Romelu Lukaku è pronto a correre in soccorso di Antonio Conte. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, è sempre più vicino il rientro del centravanti belga, grande assente in questo inizio di stagione del Napoli.

Big Rom, uscito dalla clinica di Anversa dove si è curato proprio mentre vi faceva ingresso Kevin De Bruyne, potrebbe essere a disposizione già il 30 novembre, per la trasferta con la Roma all’Olimpico. Il suo rientro sarà ovviamente graduale: con i giallorossi potrebbe andare al massimo in panchina, poi ci saranno da valutare modi e tempi del suo possibile impiego, a sei mesi dall’ultima partita ufficiale.

Il Napoli, però, è pronto a iscriverlo si da subito in lista Champions, dalla giornata successiva alla prossima, che vedrà gli azzurri in campo con il Qarabag.