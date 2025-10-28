Sucu non ha dubbi. Il Secolo XIX in prima pagina: "Il Genoa riuscirà a salvarsi"

Il Secolo XIX oggi in edicola in prima pagina si concentra anche sul Genoa, i cui vertici soci si sono riuniti in un'assemblea più che importante organizzata a Villa Rostan. Il club infatti ha approvato il bilancio, che conferma la riduzione del debito da parte del club rossoblu. Tra le novità c'è anche quella legata all'uscita dell'ex presidente Zangrillo, che adesso non fa più parte del Cda del Genoa. Il patron Dan Sucu però è fiducioso ed è intervenuto al termine della stessa riunione.

Sucu è convinto che il Genoa stia andando nella giunta direzione e guarda con particolare fiducia alla salvezza, un obiettivo certamente raggiungibile per il Grifone. Il Genoa però dopo un brutto avvio di campionato dovrà provare a risalire le gerarchie della classifica, che vede i liguri all'ultimo posto con appena tre punti conquistati in otto partite.

Il Genoa è ancora a secco di vittorie, visto che ha solo incassato sconfitte e conquistato pareggi fino ad ora, ma allo stesso tempo vede la salvezza a sole due lunghezze di distanza. Il Grifone proverà a dimenticare il ko contro il Torino, passato per 2-1 in rimonta nell'ultimo turno, già domani. I rossoblu infatti torneranno a giocare al Ferraris nel turno infrasettimanale, visto che domani sera ospiteranno la Cremonese nella sfida prevista alle 20:45.