TMW Genoa, revoca della carica a Zangrillo. Sucu: "Un board deve funzionare collettivamente"

A margine dell'incontro con la stampa a margine dell'assemblea degli azionisti, il presidente del Genoa Dan Sucu ha parlato della fuoriuscita di Alberto Zangrillo dal consiglio d'amministrazione. "C’è una situazione conflittuale, un board deve funzionare in maniera collettiva. Se c’è una persona che si deve confrontare continuamente con tre o quattro persone, questo non è funzionale. Abbiamo un’attività intensa che deve funzionare, sono altri i nostri pensieri. Abbiamo questa situazione in cui c’è mancanza di fiducia tra le parti, io come presidente ho bisogno di amministratori funzionali e che non si scontrino dimenticando la squadra, specialmente in questo momento“.

La prima volta da presidente per l'approvazione di un bilancio.

"Abbiamo parlato con i piccoli azionisti, ho tutto il rispetto per loro".

E' il bilancio è quello che volevate?

"La maggior parte delle decisioni risalgono allo scorso anno, andiamo nella direzione giusta. Siamo un’attività sportiva al 100%, il valore principale è vincere sul campo. Non abbiamo un altro focus al di fuori di arrivare al nostro obiettivo. Noi abbiamo un unico piano, quello deve andare bene e in avanti. Onestamente sono un po' deluso dal nostro risultato di ieri che è arrivato dopo risultati diversi da quelli che speravamo. La fortuna non è con noi al momento. In ogni attività, sia economica che sportiva, se non c’è il focus le cose non vanno bene".

C'è la possibilità di avere qualche accordo con l’azionista di minoranza?

"Se c’è un processo in tribunale c’è una pressione in più, anche quando parli con gruppi e partner che conoscono la situazione. Se riusciamo ad arrivare ad un accordo lo faremo immediatamente".

