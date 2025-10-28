TMW Spalletti: "Tutti allenerebbero volentieri la Juventus. Potrebbe essere la fortuna di chiunque"

Luciano Spalletti è stato protagonista di uno spot con Francesco Totti per Amaro Montenegro e ha rilasciato un'intervista ai media presenti, tra cui TMW, a margine dell'evento: "Non ho avuto nessun contatto in Italia fino a questo momento, ma sono naturalmente aperto a parlare con chiunque, devo rimettere assolutamente a posto quello che mi è successo in Nazionale, per cui mi farebbe piacere avere la possibilità di poter rimarginare questa ferita".

Preferisce la carbonara o i ravioli piemontesi?

"Non ce la faccio, il mio pancino è troppo normale per ricevere queste qualità qua (ride, ndr)".

Sarebbe una grande sfida personale per lei aprire un nuovo capitolo.

"Andare a lavorare in qualsiasi club sarebbe una grande sfida personale, lo sono tutte nella vita. Qualsiasi cosa tu vada a trovarti davanti diventa una sfida per poterla mettere di lato e poter passare all'obiettivo che uno si è posto".

È contento di aver ristabilito il suo rapporto con Totti?

"Sì, è una cosa che entrambi covavamo dentro. Ci siamo sentiti, ci siamo abbracciati, hanno avuto questa creatività e ci hanno dato la possibilità di rimettere a posto quello affetto che era lì sotto la cenere, però covava di poter riemergere qualche volta".

Non rischia in futuro di mettere in discussione la sua amicizia con Totti andando alla Juve?

"Non so quello che ci sarà nel futuro. Non ci sarà niente che potrà mettere in discussione l'amicizia nata con Totti".

Lei ha detto che sarà fortunato chi allenerà la Juventus dopo Tudor.

"Siete bravi a farci dire cose differenti da quelle che vogliamo dire. Ho detto che se si parla di Juventus il mio sentimento va a Tudor perché so benissimo cosa si prova in queste situazioni qui essendoci passato diverse volte. Poi è una persona bella, l'ho conosciuto e nel suo atteggiamento in panchina ci si legge la costruzione della persona e di quello che è il sentimento e la passione per questo sport. Poi è chiaro che la Juventus è un grande club, una grande storia, un grande tutto e tutti la allenerebbero volentieri. Potrebbe essere la fortuna di qualsiasi allenatore".