Spezia, D'Angelo: "Le critiche fanno parte del mestiere. Avellino? Vediamo se ci siamo sbloccati"

Dopo il successo contro l’Avellino, lo Spezia tornerà in campo per sfatare il tabù Picco (dove ancora non è arrivata la prima vittoria stagionale) contro il Padova. Una sfida che darà indicazioni importanti anche sullo stato di salute di una squadra che deve dare continuità per mettersi alle spalle l’avvio stentato e rilanciare le proprie ambizioni. “Non possiamo sapere se la vittoria di Avellino sia stato ciò che ci ha sbloccato. Abbiamo avuto pochi giorni per pensarci, è stata una gara positiva, ma ora dobbiamo prepararci al meglio per domani. - esordisce il tecnico Luca D’Angelo in conferenza stampa – Penso che la squadra abbia giocato per vincere come successo altre volte, ma questa volta ci sia riuscita. È importante aver vinto e fatto una buona prestazione, ci interessa questo”.

Spazio poi al calendario serrato con il turno infrasettimanale che incombe: “Dobbiamo vedere chi ha recuperato meglio, alcuni sono in difficoltà fisica perché hanno giocato di più, ma non si tratta di gestire le risorse, dobbiamo mettere in campo la formazione con chi sta meglio sia fisicamente sia, soprattutto mentalmente. - prosegue il mister ligure come riporta Cittadellaspezia.com - Nagy è un giocatore importante in questa categoria, ha quasi vinto due volte la Serie B ed è arrivato due volte terzo oltre ad aver giocato da titolare gli Europei. Ci sta che abbia disputato qualche gara negativa, ma non si può mettere in dubbio il suo valore. Candela ha avuto qualche problema fisico nelle ultime settimane, mentre Beruatto non sta giocando perché Aurelio sta meglio, ma secondo me quando è stato chiamato in causa ha fatto bene”.

D’Angelo poi si sofferma sulla situazione degli attaccanti: “Soleri e Lapadula hanno fatto una buonissima partita e a parte il gol Di Serio è entrato molto bene, così come Vlahovic. Non si tratta di salti personali, tutti e quattro, più Artistico quando tornerà, devono sentirsi dentro la squadra e lo stanno facendo. Sono molto fiducioso”.

Il tecnico parla anche del proprio momento personale e della vicinanza di squadra e tifosi: “Sono uno che accetta le critiche, fanno parte del mestiere. Sento la vicinanza sia dei tifosi e anche di chi mi critica e magari altre volte mi ha applaudito quando le cose andavano bene. - conclude D’Angelo guardando poi all’avversario di turno - Sanno cosa fare, vengono da un campionato in cui hanno trionfato e stanno facendo molto bene”.