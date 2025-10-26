Genoa, nona formazione diversa in dieci partite: Patrick Vieira tiene tutti sulla corda

Patrick Vieira fa nove. Tante sono le formazioni differenti schierate dal tecnico francese nel corso di questo inizio di stagione, otto di campionato e due di Coppa Italia. Fra poco più di mezz'ora i rossoblù scenderanno in campo per affrontare il Torino nell'ottava giornata di Serie A. Gol e punti, sono gli obiettivi dei rossoblù che non hanno ancora vinto in campionato e sono reduci dal pareggio casalingo contro il Parma, arrivato in superiorità numerica per più di un tempo, che ha portato i primi fischi del popolo genoano.

Novità Thorsby in campo

E nello schieramento iniziale questa volta c'è da sottolineare la presenza dal primo minuto di Morten Thosrby sulla corsia di sinistra con Ellertsson confermato terzino sinistro. La mossa del norvegese, oltre al ritorno in attacco di Ekhator, sono le novità rispetto al match disputato contro i ducali di Cuesta che rappresentano una variante tattica per far fronte alla fisicità dei granata.

Vieira tiene tutti sulla corda

Solo ad inizio stagione, nei primi due match contro Vicenza in Coppa Italia e poi in campionato contro il Lecce di Di Francesco, Vieira ha confermato lo stesso undici. Un segno comunque che l'allenatore tiene tutti sulla corda e tutti possono essere utili al momento giusto.