Il Torino riprende il Genoa: autogol di Sabelli, al 63' è 1-1
Il Torino riprende il Genoa al 63' della sfida odierna, dopo l'iniziale vantaggio ligure di Thorsby.
La rete granata è in realtà un autogol, con Sabelli che nel tentativo di anticipare Che Adams su un cross dalla destra impatta male col ginocchio e spinge il pallone alle spalle di Paleari per l'1-1 momentaneo.
