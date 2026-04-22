Genoa, Trapani (resp. settore giovanile): "De Rossi fondamentale. Le voci sulla Juve? Resto qui"

Intervistato dall'edizione odierna de Il Secolo XIX, il responsabile del settore giovanile del Genoa Roberto Trapani ha parlato dei ragazzi rossoblù partendo prima però dal suo futuro che sarà rossoblù nonostante le voci che lo vorrebbero nel mirino della Juventus: "Certamente, con il presidente Sucu, l’ad Blazquez e Lopez abbiamo impostato un programma triennale e sarebbe sbagliato interromperlo adesso. Io qui sto bene, sento la fiducia della società e penso che la continuità sia fondamentale. E’ importante andare avanti per proseguire un percorso molto interessante".

"Un ruolo fondamentale" lo recita anche mister Daniele De Rossi, "perché ha l’empatia che serve per lavorare con i ragazzi. L’ho conosciuto l’anno scorso alla Roma e avevo già toccato con mano questa sua qualità. E? Molto attento a quello che accade a livello giovanile, un valore aggiunto. E’ venuto a vedere la Primavera, si è fermato a parlare con i ragazzi. E’ un allenatore destinato a fare grandi cose, l’ideale per un club che vuole far crescere i ragazzi e valorizzati".

Chiosa sull'idea di Under 23: "Stiamo valutando ma i numeri ci dicono che al momento stiamo riuscendo ad alimentare il flusso tra Primavera e prima squadra con una certa continuità e abbiamo ottime risposte anche dal percorso esterno dei ragazzi che vanno a giocare in prestito, seguiti costantemente dal loan manager Matteo Scala. Marcandalli è un esempio".