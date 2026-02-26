TMW Resp. settore giovanile Genoa: "De Rossi conosce tutti i ragazzi. Obiettivo portarne 2 in ritiro"

Nel corso della chiacchierata con il respirabile del settore giovanile del Genoa Roberto Trapani abbiamo parlato anche del tecnico Daniele De Rossi e se c'è già qualche idea su chi portare in ritiro la prossima estate:

"Non ancora - ha voluto precisare il dirigente rossoblù arrivato lo scorso luglio in sostituzione di Michele Sbravati -. Però il mister li conosce tutti. Ho lavorato in tanti club e mi è capitato poche volte che ci fosse un allenatore che conoscesse tanti giocatori. Abbiamo fatto un allenamento congiunto con la prima squadra l'altro giorno e il mister li conosce praticamente tutti. Questa è sicuramente una virtù e quando lo faremo saprà prima di portarli che tipo di giocatori sono".

Potrebbe essere Nuredini, quando si ristabilirà, o Romano anche i giocatori che si aggregheranno alla prima squadra in ritiro?

"Sicuramente il nostro obiettivo è portare due o tre elementi in ritiro. Tre sarebbe perfetto perché è abbastanza singolare in Italia, ma due ragazzi abbiamo il dovere di portarli in prima squadra sicuramente. Anche Romano è un ragazzo molto attenzionato, con margini di miglioramento e richiesto sul mercato. Nuredini, una volta che rientrerà, si curerà con noi e si valuterà il percorso. Però sono due ragazzi straordinari".