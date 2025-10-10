TMW Nela: "L'Inter resta la squadra che gioca il miglior calcio d'Italia. Milan? La mina vagante"

L'ex calciatore Sebino Nela, intervistato da TuttoMercatoWeb.com al Festival dello Sport di Trento, ha parlato anche dell'attualità del calcio italiano e non solo della Roma. Queste le sue dichiarazioni, a partire dal Napoli e dalle richieste di Conte: "Antonio vuole sempre di più, il meglio, non è mai contento. Credo che il Napoli sul mercato abbia lavorato bene, gli azzurri sono i Campione d'Italia e in grado di fare benissimo anche quest'anno. Ci sono le coppe quest'anno e vedremo se daranno qualche fastidio, ma il Napoli rimane di assoluto valore".

Tra Inter, Juventus e Milan chi si aspetta che possa insidiare maggiormente il Napoli per lo Scudetto?

"L'Inter secondo me è ancora la squadra che gioca meglio nel nostro campionato. Il Milan potrebbe essere la mina vagante. La Juventus deve ancora convincere. I bianconeri devono risolvere la questione centravanti".

Tudor alterna Vlahovic, David e Openda. Cosa ne pensa?

"Quando hai come centravanti più giocatori che si equivalgono la differenza è minima. Se uno trova un gol e poi un'altra rete la domenica successiva allora cambiano le cose e si può guadagnare il posto da titolare. Questi centravanti che sono di buon valore però devono essere aiutati dal gioco della squadra".

L'effetto di Allegri sul Milan fino a dove porterà i rossoneri?

"Prima ho detto che potesse essere la mina vagante. Lavorano tutta la settimana per arrivare alla partita di campionato dopo una settimana di lavoro senza le coppe. Hanno questo piccolo o grande vantaggio, hanno Allegri che è una certezza. Il Milan ha una buona squadra, ma non chiedetemi dove possa arrivare, perché voglio prima vedere tutte le squadre come proseguiranno".

Rileggi qui l'intervista integrale di TMW a Nela

Guarda nel video in calce l'intervista integrale di TMW