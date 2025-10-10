Hamsik: "Faccio parte del Napoli. Quest'anno è la grande favorita per lo Scudetto"

"Ero molto vicino al trasferimento al Milan. Mister Allegri mi voleva sia in rossonero che alla Juventus. Ma alla fine non se n'è fatto niente...". Inizia così l'intervista dell'ex centrocampista Marek Hamsik a MilanNews.it, a cui ha spiegato di non avere rimpianti: "Io sono contento di questo. Ho fatto 12 anni meravigliosi con il Napoli. Nessun rimpianto anche se a quei tempi il Milan era veramente forte".

Si sente un po' napoletano dentro di sé?

"No, io lo sono (ride, ndr). È la mia seconda casa e fa parte di me. E io faccio parte del Napoli".

Milan e Napoli sono tra le favorite per lo Scudetto di quest'anno?

"Io per la prima volta in questi anni vedo il Napoli come la grande favorita per lo Scudetto".

Hamsik in carriera vanta 520 presenze e 121 gol con il Napoli, 74 incontri e 12 reti con il Brescia, 65 apparizioni e 6 centri con il Trabzonspor, 45 gettoni e 5 gol con il DL Yifang e 6 sfide e una rete con l'IFK Göteborg. Inoltre è sceso in campo 138 volte con la Slovacchia, segnando 26 gol. Nel suo palmares annovera 2 Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, una Super Lig, una Supercoppa Turca e una UI-Cup