Giordano: "Rimetterei Dia al fianco di Castellanos. Insieme hanno già fatto 25 gol"

Bruno Giordano, in una intervista concessa a Il Messaggero, ha parlato così delle difficoltà della Lazio nell'andare in gol, dopo lo 0-0 contro la Cremonese in cui di fatto Audero non ha compiuto una parata: "Forse ripenserei al modulo di gioco e lo accosterei molto a quello che utilizzava Baroni. Magari con qualche correzione: dal 4-2-3-1 è facile passare al 4-4-2. La Lazio di oggi è quella che era stata costruita per il precedente allenatore; Sarri non ha potuto modificarla a causa dello stop al mercato".

Si spieghi meglio, per favore.

"Castellanos e Dia, giocando insieme, hanno reso in modo più che sufficiente. Mi sembra che in coppia abbiano superato quota 25 gol, e non sono pochi. Adesso l’argentino e l’ex Salernitana non sono adatti per giocare nel 4-3-3, perché in quel modulo il centravanti deve combattere da solo".

In merito alla possibilità di schierare nuovamente la coppia d'attacco, l'intervistato si è detto assolutamente favorevole, spiegando che la presenza di due punte obbligherebbe i difensori avversari a dividere le marcature. Ha sottolineato come questa soluzione eviterebbe a Castellanos di finire sistematicamente isolato e "stritolato" nella morsa dei centrali avversari, concludendo che con il supporto di Dia al suo fianco o alle sue spalle l'efficacia del reparto offensivo cambierebbe radicalmente.