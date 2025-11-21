Giordano consiglia la Lazio: "Fagioli è un piccolo Modric. Per il palleggio è perfetto"

L'ex attaccante della Lazio Bruno Giordano ha parlato ai microfoni di Radio Laziale della formazione biancoceleste e della gara contro il Lecce: "Mi aspetto una grande partita - sottolinea Lalaziosiamonoi.it - nonostante le problematiche tra pubblico, aquila e sconfitta contro l’Inter. Dobbiamo fare la partita e vincerla. Stadio semi vuoto? Può incidere tanto, i calciatori vengono stimolati dal pubblico e dall’atmosfera. Dovranno essere bravi a trovare motivazioni che dovranno portare i tre punti a casa, se non vinci diventa uno stillicidio e fai fatica anche tu tifoso poi a trovare motivazioni. Non sono partite definitive ma ti indirizzano, la Lazio è stata brava a fare risultati dopo il derby, poi l’Inter è superiore e ci può stare perdere a Milano.

Se vinci ti presenti alle sfide successive con entusiasmo, con un pareggio rimani a vivacchiare al centro della classifica. La Lazio dà l’idea che, se va in vantaggio, difficilmente la puoi ribaltare, ma bisogna fare di più in attacco. Quando curi molto la fase difensiva è difficile attaccare con più persone. Il rientro di Nuno Tavares può essere importante. Fagioli? Mi piace tantissimo, è un giocatore forte che deve ritrovare l’adrenalina. Ciò che gli è successo lo fa ancora soffrire ma nelle qualità balistiche è tra i migliori in Italia.

Ruolo? Lui è un piccolo Modric, è un regista ma deve poter svariare per semplificare il gioco per i compagni. Lui o Guendouzi? Meglio avere tutti e due, se levo Guendouzi poi il lavoro suo chi lo fa? Il francese nell’immediato ti dà tutto, Fagioli devi andarlo a trainare perché in questo momento gli manca la scintilla. Fagioli vice Rovella? Si, lo può fare, Rovella è più interditore ma se vuoi avere un palleggio diverso allora Fagioli è perfetto. A chi si può rinunciare a gennaio? Isaksen. Perché già hai un sostituto, poi è un ruolo che copri meglio. Sostituire Guendouzi o Castellanos sarebbe più difficile".